الفرزلي: انا مؤمن تماما ان البلد سيسير في الوضع الايجابي الى بر الامان

اشار نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​ايلي الفرزلي​ الى ان المطلوب اليوم هو التفكير في كيفية توحيد الصفوف، ومواجهة الستة اشهر المقبلة المتعلقة بالامور النقدية والمالية.

واعتبر الفرزلي في حديث اذاعي، ان هناك امكانيات كبيرة واعدة للغد، وهو ضد الطروحات السلبية التي تيأس الناس، وانا مؤمن تماما ان البلد سيسير في الوضع الايجابي الى بر الامان.

وعن كلام امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، اوضح انه عندما يتحدث السيد نصرالله عن مكانة الامام علي خامنئي بالنسبة لحزب الله فهذا أمر معروف فكريا وعقائديا وليس بأمر جديد.