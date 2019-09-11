حزب الله استنكر إطلاق الرصاص على المؤمنين الذين كانوا يحيون عاشوراء بنيجيريا

اعرب ​حزب الله​ عن ألمه العميق لـ "سقوط عدد من الشهداء والجرحى من المؤمنين الذين كانوا يحيون ذكرى ​عاشوراء​ في مختلف أنحاء ​نيجيريا​"، مستنكرا "إقدام السلطات النيجيريّة على إطلاق الرصاص الحي على المواطنين العزل"، معتبرا ان "ما أقدمت عليه هذه السلطات من أعمال قمعيّة مشينة لا تنسجم أبداً مع أبسط ​حقوق الانسان​".

من جهة اخرى اسف حزب الله لـ "سقوط عدد من الزوار في حادث التدافع المؤسف الذي حصل يوم العاشر من المحرم في ​كربلاء​".

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