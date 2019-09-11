حاصباني: لم نستلم حتى الساعة اي سيرة ذاتية فيما خص التعيينات القضائية

اشار نائب رئيس ​الحكومة​ ​غسان حاصباني​ الى ان رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ الى انه لن يكون هناك طرح اسماء للتعيينات دون وضع سيرة ذاتية للتعيينات في يد الوزراء، ونحن حتى الساعة لم نستلم اي سيرة ذاتية، واليوم يجب ان نرى ان كانت التعيينات قانونية وتستوفي الشروط، وعلينا بعد ذلك الاختيار بين الاكفأ والافضل، ورأى ان ​التعيينات القضائية​ يمكن ان لا تنتهي في جلسة واحدة.

واوضح حاصباني في حديث اذاعي، انه ليس مطلعا على لقاء الحريري مع الوزير ​جبران باسيل​ امس، ولفت الى انه عندما يأخذ فريق معين التعيينات يضرب الاستقرار في ​القطاع العام​، والتعيينات يجب ان تكون على اساس الكفاءة. واعتبر ان تعيينات المحاصصة لا تدوم.

اضاف علينا ان نتفائل لان التفاؤل هو اساس العمل البناء، واليوم اذا توقعنا ان تأتي اموال الى ​لبنان​ من دون اصلاح الادارات مع وجود المحاصصة والامتيازات السياسية داخل القطاع العام، سيكون مصيرها كما مصير الاموال التي جاءت بالسابق.