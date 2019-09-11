سقوط صاروخ في كابول عشية ذكرى هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة

اسماء السيد - كابول: سقط صاروخ على مجمع وزارة الدفاع الأفغانية في العاصمة كابول في ساعة مبكرة الأربعاء المصادف للذكرى الـ18 لهجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، مه دون أن يؤدي ذلك إلى إصابات، وفق مسؤول.
قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي في بيان إن "صاروخًا سقط على جدار في وزارة الدفاع، ولم ترد تقارير عن إصابات". وسقط الصاروخ بعيد منتصف الليل.
هذه أول حادثة من نوعها في العاصمة الأفغانية منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب في نهاية الأسبوع أن المحادثات مع حركة طالبان، والهادفة إلى تمهيد الطريق أمام انسحاب أميركي من أفغانستان، باتت بحكم "الميتة".
والثلاثاء توعد المتمردون بمواصلة القتال وحذروا من أن واشنطن ستندم لتخليها عن المفاوضات.
في 11 سبتمبر 2001 أدت هجمات على الولايات المتحدة إلى غزو بقيادة أميركية لأفغانستان، ما أدى إلى الإطاحة بنظام طالبان.
وفي الأسبوع الماضي تعرّضت كابول لهجومين تبنتهما طالبان، أوديا بحياة أكثر من 24 شخصًا.
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