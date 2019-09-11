مقتل جنود نيجيريين في كمين نصبه جهاديون في شمال شرق البلاد









اسماء السيد - كانو: قتل عدد من الجنود النيجيريين في كمين نصبه مسلحون جهاديون لدى مرور قافلتهم في شمال شرق البلاد، كما أفادت مصادر أمنية الأربعاء.

قال أحد هذه المصادر لوكالة فرانس برس إنّ مسلحين من "تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا"، المنشق عن حركة بوكو حرام، أطلقوا النار على قافلة عسكرية أثناء توجّهها إلى مدينة غودومبالي في ولاية بورنو.

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تبنّى "تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا" الكمين، مؤكّدًا أنّ عناصره أوقعوا عشرات الجنود بين قتيل وجريح. بدوره قال مصدر أمني لوكالة فرانس برس "لقد خسرنا العديد من الرجال والسيارات والأسلحة في الهجوم الذي شنّه إرهابيون".

وبحسب مصدر أمني آخر فإنّ عدد الضحايا "ضخم". وتنشط جماعة بوكو حرام في شمال شرق نيجيريا، حيث أسفرت هجمات الجهاديّين المستمرّة منذ نحو عقد، عن مقتل 27 ألف شخص، وتشريد زهاء مليونين.

انقسمت هذه الجماعة مجموعتين، الأولى موالية لزعيم بوكو حرام التاريخي أبوبكر الشكوي، فيما أعلنت الثانية ولاءها لتنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا، وقد كثفت منذ العام الماضي هجماتها ضدّ الجنود.