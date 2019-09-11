لندن (رويترز) - ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الثلاثاء أنه سيتوصل إلى اتفاق بشأن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي وأنه سيغادر التكتل في 31 أكتوبر تشرين الأول.
وقال لأطفال خلال زيارة لمدرسة "سنتوصل إلى اتفاق وسنعمل جاهدين للوصول إلى اتفاق... كنت في أيرلندا أمس أتحدث إلى أصدقائي الأيرلنديين بشأن كيفية فعل ذلك. وسنذهب إلى بروكسل ونتحدث مع بعض العواصم الأوروبية الأخرى".
وأضاف "ثمة سبيل للوصول إلى اتفاق لكن ذلك سيتطلب كثيرا من العمل الشاق. علينا أن نكون مستعدين للخروج دون اتفاق... سنخرج دون اتفاق إذا لم يكن من ذلك بد".
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء بريطانيا: سنتوصل إلى اتفاق وسنغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.