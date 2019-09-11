دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters رئيس وزراء بريطانيا: سنتوصل إلى اتفاق وسنغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر

لندن (رويترز) - ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الثلاثاء أنه سيتوصل إلى اتفاق بشأن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي وأنه سيغادر التكتل في 31 أكتوبر تشرين الأول.

وقال لأطفال خلال زيارة لمدرسة "سنتوصل إلى اتفاق وسنعمل جاهدين للوصول إلى اتفاق... كنت في أيرلندا أمس أتحدث إلى أصدقائي الأيرلنديين بشأن كيفية فعل ذلك. وسنذهب إلى بروكسل ونتحدث مع بعض العواصم الأوروبية الأخرى".

وأضاف "ثمة سبيل للوصول إلى اتفاق لكن ذلك سيتطلب كثيرا من العمل الشاق. علينا أن نكون مستعدين للخروج دون اتفاق... سنخرج دون اتفاق إذا لم يكن من ذلك بد".

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)