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ترامب يقيل جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي

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ترامب يقيل جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ترامب يقيل جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي

واشنطن (رويترز) - استقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون يوم الثلاثاء من منصبه بناء على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إنه طلب منه الاستقالة بسبب كثرة الخلافات السياسية معه.

وقال ترامب على تويتر "أبلغت جون بولتون الليلة الماضية بأنه لم تعد ثمة حاجة لخدماته في البيت الأبيض. اختلفت بشدة مع الكثير من اقتراحاته مثل آخرين في الإدارة".

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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