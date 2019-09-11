واشنطن تؤكد وقوع انفجار قرب السفارة الأمريكية في كابول

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) ، الثلاثاء، أنه تم الإبلاغ عن وقوع انفجار قرب السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابول.

وذكر مسؤول بوزارة الخارجية: "يمكننا أن نؤكد أن انفجارا وقع قرب السفارة الأمريكية في كابول .. لم يتأثر أفراد البعثة الأمريكية بشكل مباشر جراء الانفجار".

ولم ترد تفاصيل إضافية على الفور.

جاء الانفجار في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة اليوم الأربعاء لإحياء الذكرى السنوية للهجمات الإرهابية في نيويورك وواشنطن التي وقعت يوم 11 سبتمبر 2001.