الحكومة الأسترالية تؤكد احتجاز إيران لـ 3 من مواطنيها

محمد اسماعيل - القاهرة - سيدني - (د ب أ):

أكدت الحكومة الأسترالية اليوم الأربعاء أن إيران تحتجز ثلاثة من مواطنيها.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مسؤولي الشؤون القنصلية يقدمون مساعدة لأسر الأستراليين الثلاثة.

وذكر متحدث باسم الوزارة: "بسبب التزامات الخصوصية لدينا، لن ندلي بأي تعليق آخر".

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كانت الحكومة الأسترالية قد حدّثت نصائح للسفر إلى إيران يوم الاثنين وطلبت من رعاياها "إعادة النظر في الحاجة إلى السفر لهناك".

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الأستراليين الثلاثة اعتقلوا في إيران منذ فترة.

وكانت صحيفة ذا تايمز البريطانية قد ذكرت أن أحد المعتقلين امرأة تعمل في المجال الأكاديمي وصدر بحقها حكم بالسجن مدته 10 سنوات ، رغم عدم اتضاح الاتهامات.

والاثنان الآخران هما امرأة تحمل الجنسيتين البريطانية والأسترالية وصديقها الأسترالي.