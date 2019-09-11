أول تحرك لإنقاذ أطفال من خطر السباحة في البحر المتوسط بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

أعلن المهندس صبري عبد المنعم، المنسق العام لحماية الطفل بديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال رصد تدريب أطفال صغيرة لم يبلغ أي منهم السن القانوني في مياه مالحة متصلة بالبحر المتوسط بنطاق مركز مطوبس.

وأكد منسق عام حماية الطفل بديوان عام محافظة كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن نسرين النحاس، رئيس لجنة حماية الطفل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، حررت خطابًا موجهًا إلى الشئون القانونية بمجلس المدينة، يتضمن إبلاغ النيابة العامة بالأمر وأخذ تعهد على المدرب الذي يقود الأطفال للسباحة في المياه المالحة المتصلة بالبحر المتوسط.

وقال عبد المنعم، إنه جرى تحرير خطاب آخر موجه لأمن حديقة مطوبس الذي ثبت تدريب الأطفال بساحلها بمنع إقامة تدريب الأطفال فيها، وكذا توجيه خطابات أخرى إلى وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، وإدارة الشباب والرياضة بمركز مطوبس، ورئيس مجلس إدارة نادي مطوبس الرياضي، لمطالبتهم سرعة إنشاء حمام سباحة بالنادي لتعليم الأطفال السباحة فيه.

ورصدت اللجنة العامة لحماية الطفل بديوان عام محافظة كفر الشيخ، التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إقامة تدريب سباحة لأطفال من سن 6 سنوات حتى 14 عامًا في مياه مالحة متصلة بالبحر المتوسط بناحية مركز مطوبس، ما يعرض الأطفال المتدربين للخطر، وجرى تحرير البلاغ رقم 897 / 18 بخط نجدة الطفل بالقاهرة.