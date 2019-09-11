قبل وصولها إلى السعودية.. إسقاط طائرة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه نجران

ذكرت قناة سكاي نيوز عربية عبر صفحتها الرسمية على "تويتر، نقلا عن تحالف دعم الشرعية في اليمن: اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه مدينة نجران السعودية.

كان منصور المنصور، المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، أكد في مؤتمرٍ صحفيٍ، التزام قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، والالتزام بقواعد التحالف المنصوص عليها لدى قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، منذ تأسيسها.

وأضاف المنصور أن تقييم الأحداث تم على مرحلتين في العمليات العسكرية مرحلة التخطيط في مدى النظر في موضوع الضرورة العسكرية، والميزة العسكرية المرجوة من العملية العسكرية، وهل هي مبنية على معلومات استخباراتية موثوقة؛ تم استكمال الدورة الاستخباراتية المعتمدة لدى قوات التحالف، بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي لكال عملية تقوم بها قوات التحالف.