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الدول الأفريقية الأعضاء في مجلس الأمن تدعو لرفع العقوبات عن السودان

الأربعاء 11 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

طالبت الدول الأفريقية الثلاث الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وهي: جنوب أفريقيا وساحل العاج وغينيا الاستوائية، برفع العقوبات المفروضة على السودان.



وذكرت الدول الثلاث الأعضاء غير الدائمي العضوية في مجلس الأمن، في بيان مشترك مع ممثلة الاتحاد الأفريقي لدى الأمم المتحدة، أن مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي كان ألغى عقوباته بحق السودان إثر التطورات الإيجابية في هذا البلد.

وقال البيان إنه يتعين الآن الاقتداء بذلك "من خلال دعوة الدول المعنية إلى إلغاء عقوباتها بحق السودان" مشيراً إلى أن ذلك يجب أن يشمل سحب الخرطوم من "لائحة الدول الداعمة للإرهاب" في إشارة للولايات المتحدة.

وفي إطار الأمم المتحدة يسري نظام عقوبات على السودان منذ 2005، ويترجم خصوصا من خلال حظر على الأسلحة وإجراءات خاصة بكل دولة (حظر سفر وتجميد أرصدة).

من ناحية أخرى، قالت الدول الثلاث في بيانها: "نحض الحكومة السودانية الجديدة على احترام بنود خارطة الطريق وتطبيقها بدقة" من أجل إنجاز انتقال سلمي.

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وذكروا بأن الهدف يتمثل في "تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية حرة ومنصفة وشفافة لتوفير شروط انتقال سياسي يضمن السلام والاستقرار الدائمين في السودان".

وقرر الاتحاد الأفريقي يوم الجمعة الماضي، رفع تعليق عضوية السودان بالاتحاد، عقب تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

والخميس الماضي، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك تشكيل الحكومة السودانية الجديدة الذي يضم 18 وزيرا.

وقال رئيس الوزراء في كلمة تلفزيونية: "إن التأخر في إعلان تشكيل الحكومة سببه الحرص على تمثيل كل الأطياف".

وأضاف: "نبدأ مرحلة جديدة في تاريخنا من أجل سودان ديمقراطي يسع الجميع، وأولوياتنا إيقاف الحرب وبناء السلام المستدام".