مصادر للشرق الأوسط: شنكر حثّ المسؤولين على استئناف المباحثات حول ترسيم الحدود

اشار مصادر مطلعة على لقاءات مساعد وزير ​الخارجية الأميركية​ لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر لصحيفة "الشرق الأوسط" إلى إنه حثّ على استئناف المباحثات حول ​ترسيم الحدود​ بين ​لبنان​ وإسرائيل من حيث توقفت وأبدى استعداداً وتجاوباً واضحاً للتوصل إلى نتيجة والانتهاء من ترسيم الحدود.

وأكد شنكر إمكانية تذليل العقبات والخلافات التي ظهرت بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، كتحديد فترة ستة أشهر أو مسألة رعاية ​الأمم المتحدة​، وتلازم الترسيم البري والبحري معاً، مشدداً على أن هذا الأمر أولوية، وفيه مصلحة لمختلف الأطراف.



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