ا ف ب: سلطات استراليا أعلنت إن ثلاثة من رعاياها معتقلون في إيران

أعلنت السلطات الاسترالية أنّ ثلاثة من رعاياها معتقلون في ​إيران​. وأكد متحدث باسم ​الحكومة الأسترالية​ لوكالة فرانس برس إن "​وزارة الخارجية​ والتجارة توفر مساعدة قنصلية لعائلات ثلاثة أستراليين معتقلين في إيران".



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