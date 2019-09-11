اخبار العالم

السلطات الهندية تفرض حظرا للتجول في كشمير يوم عاشوراء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت السلطات ​الهند​ية فرض ​حظر التجول​ في بعض أجزاء إقليم جامو و​كشمير​، مبررة ذلك باحتمال وقوع أحداث عنف على خلفية تنظيم بعض الجماعات الدينية مواكب بمناسبة ذكرى ​عاشوراء​.

وذكرت وكالة "برس ترست" الهندية، أن بعض الجماعات الدينية كانت تخطط لتنظيم مواكب بمناسبة ذكرى عاشوراء.

وأضافت الوكالة أن السلطات كثفت تدابيرها الأمنية في بعض مناطق إقليم جامو وكشمير، خشية أن تسفر المواكب المحتملة عن "حوادث عنف"، وفرضت حظرا للتجول في تلك المناطق.

Advertisements

وأشارت الوكالة أن السلطات الهندية نشرت عددا كبيرا من عناصر الأمن في منطقة "لال تشوك" التجارية في عاصمة الإقليم سريناغار.

يذكر أن الهند تحظر منذ عام 1990 مواكب عاشوراء، على خلفية الانتفاضة المسلحة التي شهدها إقليم جامو وكشمير في ذلك العام.

ومنذ 37 يوما، تفرض السلطات الهندية حظرا للتجول وقيودا على ​الاتصالات​، ضد سكان الإقليم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الهندية تفرض حظرا للتجول في كشمير يوم عاشوراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا