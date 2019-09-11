الخارجية الايرانية تعزي العراق حكومة وشعباً بضحایا التدافع في کربلاء المقدسة

أعرب المتحدث باسم الخارجية سيد ​عباس موسوي​ عن أسفه العميق لوقوع حادثة التدافع المحزنة في ​كربلاء​ المقدسة في يوم احياء ​عاشوراء​ ​الامام الحسين​ (ع) والتي ادت الى استشهاد وجرح العشرات من زوار الحرم الحسيني المطهر.

وقدم المتحدث باسم الخارجية التعازي للعراق حكومة وشعبا، معربا عن مواساة الجمهورية الاسلامية الايرانية لأسر ضحايا هذه الحادثة، متمنياً علو الدرجات للشهداء والشفاء العاجل للجرحى.

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