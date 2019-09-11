القضاء التونسي يرفض السماح للمرشح الموقوف نبيل القروي بإجراء مقابلة تلفزيونية

افادت وكالة "​الصحافة​ الفرنسية" بأن "​القضاء التونسي​ رفض السماح ل​نبيل القروي​، المرشح للانتخابات الرئاسية والموقوف بتهمة تبييض أموال، بإجراء مقابلة تلفزيونية من داخل السجن".

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