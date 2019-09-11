الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف عدة مواقع في قطاع غزة

شن ​الطيران الحربي الإسرائيلي​، في ​الساعات​ الأولى من فجر اليوم، سلسلة غارات في منطقة المطاحن غرب ​دير البلح​ وسط ​قطاع غزة​. كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي أيضا غارة على شمال قطاع غزة.

كما قصف ​الطيران الإسرائيلي​ موقعًا آخرًا للمقاومة غرب دير البلح وسط قطاع.

وذكرت وسائل اعلام فلسطينية ان المضادات الأرضية التابعة للمقاومة أطلقت النار صَوب الطيران الحربي الإسرائيلي شمال قطاع.

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وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ​نتنياهو​ أجرى مشاورات أمنية بمقر ​وزارة الدفاع الإسرائيلية​ مساء الثلاثاء، في ​تل أبيب​ مع قادة الجيش و​الأجهزة الأمنية​، حسب ما ذكره مكتب رئيس الحكومة.

وتأتي مشاورات نتانياهو مع المستوى الأمني الإسرائيلي بعد إطلاق صاروخين من غزة صوب مدينة أسدود جنوب إسرائيل.

واضطر الحرس الشخصي المرافق لرئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامن نتنياهو لإنزاله إلى أحد الملاجئ في المدينة حيث كان يلقي كلمة في ​مؤتمر​ انتخابي لحزب الليكود، وقد توقفت الفعالية بفعل الصواريخ ودوت صافرات الإنذار في المدينة وفتحت الملاجئ أمام السكان.