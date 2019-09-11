شن الطيران الحربي الإسرائيلي، في الساعات الأولى من فجر اليوم، سلسلة غارات في منطقة المطاحن غرب دير البلح وسط قطاع غزة. كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي أيضا غارة على شمال قطاع غزة.
كما قصف الطيران الإسرائيلي موقعًا آخرًا للمقاومة غرب دير البلح وسط قطاع.
وذكرت وسائل اعلام فلسطينية ان المضادات الأرضية التابعة للمقاومة أطلقت النار صَوب الطيران الحربي الإسرائيلي شمال قطاع.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى مشاورات أمنية بمقر وزارة الدفاع الإسرائيلية مساء الثلاثاء، في تل أبيب مع قادة الجيش والأجهزة الأمنية، حسب ما ذكره مكتب رئيس الحكومة.
وتأتي مشاورات نتانياهو مع المستوى الأمني الإسرائيلي بعد إطلاق صاروخين من غزة صوب مدينة أسدود جنوب إسرائيل.
واضطر الحرس الشخصي المرافق لرئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامن نتنياهو لإنزاله إلى أحد الملاجئ في المدينة حيث كان يلقي كلمة في مؤتمر انتخابي لحزب الليكود، وقد توقفت الفعالية بفعل الصواريخ ودوت صافرات الإنذار في المدينة وفتحت الملاجئ أمام السكان.
كانت هذه تفاصيل خبر الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف عدة مواقع في قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.