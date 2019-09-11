طيران الاحتلال يقصف 15 موقعا في غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، سلسلة غارات على أهداف ومواقع لحركة حماس في قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع خسائر بشرية، ويأتي ذلك بعد إطلاق 5 قذائف صاروخية من القطاع باتجاه أسدود وعسقلان.

ووفقا لناشطين، فإن القصف طال مواقع في دير البلح وبيت لاهيا، ففي مدينة دير البلح شنت طائرات حربية إسرائيلية 4 غارات على منزل مهجور، كما أغارت طائرات حربية ومسيرة على موقع تابع للمقاومة شرق بلدة بيت لاهيا واستهدفته بـ 7 صواريخ، فيما قصفت طائرات موقعا يتبع للشرطة البحرية في دير البلح.

وبحسب مصادر فلسطينية فإن إحصائية الغارات الجوية للاحتلال على قطاع غزة حتى ساعات الصباح الأولى، كانت على النحو التالي: استهداف موقع فلسطين التابع لكتائب القسام شمال بيت لاهيا عدة مرات بأكثر من 6 صواريخ، واستهداف موقع التل التابع لكتائب القسام جنوب دير البلح بـ3 صواريخ، واستهداف موقع البحرية التابع لكتائب القسام غرب دير البلح بصاروخين، كما تم استهداف مبنى مهجور غرب خانيونس، بـ5 صواريخ.

وجاء في بيان صادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فقد شن الطيران الحربي في ساعات الفجر سلسلة غارات على قطاع غزة، تم خلالها استهداف 15 موقعا، ومن بينها عدد من الأهداف التابعة لحماس في موقع عسكري لإنتاج وسائل قتالية وعدد من الأهداف في مجمع عسكري للقوة البحرية بالإضافة إلى نفق هجومي.

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وزعم المتحدث العسكري أن الغارات جاءت ردًا على إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة باتجاه جنوب البلاد في وقت سابق الليلة الماضية.

وحمل الاحتلال حركة حماس مسؤولية عما إطلاق القذائف الصاروخية وعما يحدث في القطاع، وهدد بمواصلة شن الغارات والقصف واستهداف أي محاولات للمساس بمواطني بلاده، على حد تعبير المتحدث العسكري.

ومساء يوم الثلاثاء، دوت صافرات الإنذار بمدينتي أسدود وعسقلان، حيث تم تشخيص إطلاق 5 قذائف صاروخية من القطاع، فيما اعترضت القبة الحديدية عددا منها، وذلك في الوقت الذي تواجد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بمهرجان انتخابي لليكود في مدينة أسدود، حيث أضطر لقطع خطابه وحصن في ملجئ.