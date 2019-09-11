مادورو: التدريبات العسكرية على الحدود مع كولومبيا ليست تهديدا بل دفاعا

أكد الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ أن التدريبات العسكرية التي تجريها بلاده على الحدود مع ​كولومبيا​، لا تهدد أحدا، والهدف منها حماية أراضيها فقط. وقال مادرور: "نحن لا نهدد أحدا"، مشيرا إلى أن "جيش ​فنزويلا​ لم يتجاوز قط حدود بلاده للتهديد أو غزو أراضي شعب آخر، وهذا لن يحدث أبدا".

وأوضح الرئيس الفنزويلي أن "الفكرة الرئيسية للقوات المسلحة هي استراتيجية دفاعية، ولكن إذا تطلب حماية مواطني البلاد بالسلاح، لدى فنزويلا قوات مسلحة، جاهزة ومجهزة جيدا للدفاع عن وطنها".

هذا وأمر رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو ​القوات المسلحة​، يوم الثلاثاء الموافق 3 أيلول، بالتأهب لهجوم محتمل من حكومة كولومبيا وأعلن عن تدريبات عسكرية على الحدود.