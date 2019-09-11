إسقاط 80 ألف رطل قنابل على "الجزيرة الموبوءة" بداعش شمال العراق

ألقت ​مقاتلات أميركية​ أكثر 80 ألف رطل أو ما يعادل 36 ألف كغم من القنابل الموجهة بأشعة الليزر على "جزيرة موبوءة" بمسلحين ل​تنظيم داعش​ شمالي ​العراق​، وفقا لما أعلنته ​التحالف الدولي​ بقيادة ​الولايات المتحدة​.

وقال التحالف إن جزيرة كنعوص التي تقع على ​نهر دجلة​ جنوبي ​مدينة الموصل​ العراقية محطة انتقال مهمة لمسلحين "داعش" في الدخول والخروج من وإلى ​سوريا​.

وقال ميجور جنرال إيريك هيل قائد المهمات الخاصة في ​القوات​ المشتركة "نحن نحرم داعش من إمكانية الاختباء في جزيرة كنعوص ونوفر الظروف للقوات الحليفة لتستمر في جلب الاستقرار إلى المنطقة.

وفي تقديمه لمقطع فيديو يوثق الغارات الجوية على الجزيرة، قال هيل في تغريدة على "تويتر"، "هكذا يبدو الأمر عندما تسقط مقاتلات F15 وF35 أكثر من 36 ألف كيلوغرام على جزيرة موبوءة بـ"داعش".