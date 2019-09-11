خارجية قطر دانت تعهّد نتانياهو ضمّ أراض من الضفة الغربية

دانت ​وزارة الخارجية القطرية​ تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ ضمّ منطقة غور الأردن في ​الضفة الغربية​ المحتلّة إلى ​الدولة​ العبرية إذا ما أعيد انتخابه في 17 أيلول الجاري، محذّرة من أنّ المضيّ في هذه ال​سياسة​ "سيقضي تماماً على فرص السلام المنشود".

وأكّدت الوزارة "رفضها التامّ التعدّي على حقوق ​الشعب الفلسطيني​ الشقيق لتحقيق مكاسب انتخابية"، محذّرة من أنّ "استمرار الاحتلال في ازدراء القوانين الدولية وفرض منطق القوة والأمر الواقع سيقضي تماماً على فرص السلام المنشود".