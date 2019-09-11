الدفاع التركية: الجيش قضى على "إرهابيَين" من "بي كا كا" بغارة شمالي العراق

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​، أنّ "سلاح الجو التركي نفّذ غارة جويةّ ضدّ مواقع منظمة "بي كا كا" في منطقة "متينا" بشمال ​العراق​". وأوضحت في بيان، أنّ "الغارة أدّت إلى ​القضاء​ "إرهابيَين" اثنين وتدمير مواقع ومخابئ وملاجئ للمنظمة". وذكّرت بأنّ "​قوات الأمن​ و​الجيش التركي​ قد دأبا على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق، وذلك ردًّا على هجمات تنفّذها المنظمة داخل ​تركيا​ بين الحين والآخر".

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