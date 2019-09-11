أعلنت سلطات ​كوريا الشمالية​ أنّ زعيمها ​كيم جونغ أون​ أشرف شخصياً على اختبار "راجمة ​صواريخ​ فائقة الحجم"، والتي هدفت إلى "قياس الوقت اللازم لنشر" راجمة ​الصواريخ​. ولفتت السلطات إلى أنّه "من المقرّر إجراء تجربة أخرى مماثلة على الأقل". وكانت كوريا الشمالية أعلنت في أواخر آب عن تجربة "راجمة صواريخ" كما أطلقت العديد من المقذوفات منذ بداية الصيف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كيم جونغ أون أشرف شخصياً على اختبار راجمة صواريخ فائقة الحجم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.