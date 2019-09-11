رئيس مايكروسوفت: تايلور سويفت حاولت مقاضاة الشركة بسبب الروبوت "تاي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب عاصم الأنصاري:

كشف رئيس شركة مايكروسوفت الأمريكية، براد سميث، مفاجأة عن النجمة الأمريكية تايلور سويفت، وذلك في كتاب جديد صادر له باسم "الأدوات والأسلحة".

ووفق ما ذكرت شبكة "بي بي سي"، قال رئيس مايكروسوفت، هددت سويفت بمقاضاة الشركة، وذلك بعد إطلاقنا لروبوت دردشة تفاعلي يدعى "تاي" يعمل بنظام الذكاء الصناعي.

وأشار إلى أن أسباب الخلاف تعود لعام 2016، وذلك لأن اسم الروبوت هو "تاي"، وهو أحد الألقاب التي اشتهرت بها تايلور سويفت، وسجلته بصورة رسمية وقانونية، الأمر الذي اعتبرته انتهاكا للحقوق الملكية الفكرية والتجارية، وكان سيعرض الشركة للمساءلة القانونية.

"كنت في إجازة عندما أخطأت في النظر إلى هاتفي أثناء العشاء"، هذا ما ذكره براد سميث في كتابه الجديد "الأدوات والأسلحة"، وفقًا لصحيفة الغارديان، وتلقى بريدًا اليكترونيًا من محامي في بيفرلي هيلز، وقال لي "نحن نمثل تايلور سويفت".

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ويضيف المحامي في بريده: "اسم تاي كما أعتقد يرتبط ارتباطًا وثيقًا بموكلته". وبحسب سميث "لا، في الواقع لم أكن أعرف، لكن البريد الإلكتروني جذب انتباهي".

واوضح سميث أن السبب الرئيسي وراء غضب النجمة الأمريكية، هو التغريدات العنصرية المسيئة، التي استخدمها الروبوت خلال تفاعله مع المستخدمين، والتي كانت تدعم سياسات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المرشح وقتها للرئاسة، كما أنها روجت للنازية.

وأضاف سميث أن الشركة سارعت بإيقاف روبوت الدردشة وسحبه من السوق بعد ساعات من إطلاقه، وقدمت اعتذارًا لـ"سويفت" بعد أقل من 18 ساعة من المحادثات الهجومية على "تويتر".

وقالت "بيزنس إنسايدر" أنها اتصلت بمتحدث لتايلور سويفت، من أجل التعليق على رواية براد سميث، وما إذا كان قد تم حل المشكلة بما يرضيها، ولكنها لم تكن متاحة على الفور للتعليق.