اليوم.. انطلاق العام الدراسي لطلاب النظام الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – ياسمين محمد:

ينطلق صباح اليوم الأربعاء، العام الدراسي الجديد لطلاب النظام التعليمى الجديد، بصفوف الطفولة المبكرة "كى جى 1، وكي جي 2 ، والصفين الأول والثاني الابتدائي"، بجميع مدارس الجمهورية، لأول مرة قبل بدء العام الدراسي لباقي المراحل التعليمية 21 سبتمبر الجاري.

ويبدأ اليوم، ما يقرب من 5 ملايين تلميذ وتلميذة، الدراسة بجميع أنواع المدارس الحكومية والرسمية "عربي ولغات"، والخاصة "عربي ولغات"، وكذلك المدارس اليابانية، حيث خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات التعليمية بجميع المحافظات للتأكيد على المدارس ببدء تسليم الطلاب الكتب المدرسية منذ اليوم الأول والتأكيد على المدارس للعمل بكامل طاقاتها وبجميع أعداد المعلمين لتلك المراحل التعليمية.

ويعقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مؤتمرا صحفيًا، غدًا الخميس، للإعلان عن إجراءات بدء العام الدراسى الجديد، بديوان عام الوزارة.