فيديو مسرب يكشف تصميم هاتف جوجل المقبل "بيكسل 4"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:
نشرت موقع "AndroidPro" الإسباني مقطع فيديو مسرب لهاتف شركة جوجل الأمريكية المرتقب "بيكسل 4".
ووفق ما ذكر موقع "تيك رادار"، وبحسب مقطع الفيديو، يمكن التحكم بالهاتف عن طريق الإيماءات فقط دون الحاجة إلى لمسه، وتحسين القدرة على التصوير في الظلام.
ويأتي "بيكسل 4" بكاميرات خلفية ثلاثية على شكل مربع، بجانب فلاش من نوع "LED".
كما تم إضافة "التصوير الفلكي" لتصوير النجوم والفضاء، إذ يمكن للكاميرا التقاط صور للنجوم.
وبفضل وضعية "بيكسل نايت سايت" يمكنك التقاط صور بسرعة مصراع تتراوح من ثانيتين إلى 6 ثوان فقط.
من المتوقع أن تكشف الشركة عن هاتف "بيكسل 4" في شهر أكتوبر المقبل.
وبحسب مواقع تقنية، يتوفر الهاتف باللون البرتقالي والأسود والأبيض.
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