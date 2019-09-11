اليوم.. 728 مدرسة تستقبل تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إن 728 مدرسة على مستوى مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، سوف تستقبل اليوم الأربعاء، تلاميذ الصفين الأول والثاني بالمرحلة الإبتدائية، في أول أيام العام الدراسي الجديد، بعدد تلاميذ في الصفين 175 الفًا و518 تلميذًا وتلميذة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، أن المدارس المذكورة بينهم 580 مدرسة بها قاعات لرياض الأطفال.

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وفي السياق أعلنت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، إنهاء استعدادات المديرية للعام الدراسي الجديد، ووصول الكتب للمدارس لبدء تسليمها للتلاميذ.

وقالت وكيلة وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، إنه جرى عدة اجتماعات مع جميع مدراء المراحل ومديري الإدارات التعليمية، بجانب عمل جولات ميدانية بالمدارس، وسوف ينطلق الأوتوبيس الطائر بجولات مفاجئة على الإدارات التعليمية والمدارس ومعالجة السلبيات قبل بدء العام الدراسي.

وأضافت وكيل الوزارة أن محافظ كفر الشيخ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، افتتح 36 مدرسة قبل بدء العام الدراسي الجديد، مابين مدارس جديدة وفصول ملحقه بمدارس قائمة، وسةف يفتتح المحافظ عدد آخر من المدارس، لتخفيض الكثافة في الفصول.