منها "آيفون 11".. 8 مفاجآت جديدة من أبل لمستخدميها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عاصم الأنصاري:

كشفت شركة أبل الأمريكية عن 8 مفاجآت جديدة، وذلك خلال حدثها المقام أمس الثلاثاء، بمسرح ستيف جوبز في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة.

وتنوعت المفاجآت ما بين "آيفون 11" - "آيفون 11 برو" -"آيفون 11 برو ماكس" - جهاز آيباد جديد - ساعة "Watch Series 5" الجديدة - نظام "iOS 13" - "Apple TV Plus" - خدمة بث الألعاب "Apple Arcade".

وجاءت الإصدارات الجديدة كالآتي:

1- "آيفون 11"

يأتي "آيفون 11" بشاشة قياسها "6.1 بوصة"، ويعمل بمعالج "A13 Bionic".

ويمتلك "آيفون 11" كاميرا خلفية ثنائية، الرئيسية تأتي بدقة "12 ميجابكسل"، والثانية بدقة "24 ميجابكسل"، أما الكاميرا الأمامية تأتي بدقة "12 ميجابكسل"، ويتمتع كلاهما بالقادرة على تصوير الفيديو بجودة "4k"، وبسرعة 60 إطار في الثانية، مع تقنية التصوير البطيء.

وأضافت "أبل" في هاتفها الجديد وضعية تصوير ليلي جديدة، سعيًا لمنافسة شركتي "سامسونج" و"جوجل"، كما أن وضع "البورتريه" أصبح يدعم الحيوانات أيضًا.

ويشمل "آيفون 11" على ساعة إضافية من عمر البطارية مقارنة بهاتف "آيفون إكس آر"، مع دعم تقنية "Apple Face ID" المعزز، والذي من المفترض أن يسرع ميزة مسح الوجه، مع خاصية مقاومة الماء IP68 حتى 2 متر.

ويتوفر هاتف "آيفون 11" بالألوان (الأرجواني والأبيض والأخضر والأصفر والأسود والأحمر).

يبدأ سعر "آيفون 11" من 699 دولارًا ، وتعتزم الشركة طرح الهاتف في الأسواق في 20 سبتمبر الجاري.

2- "آيفون 11 برو"

يأتي "آيفون 11 برو" بشاشة "أوليد" قياسها "5.8 بوصة"، ويعمل بمعالج "A13 Bionic".

وقال الرئيس التنفيذي لأبل، تيم كوك: "تم تصميم آيفون 11 برو للعملاء الذين يريدون التكنولوجيا الأكثر تطوراً".

ويمتلك كاميرا خلفية ثلاثية متنوعة العدسات، كاميرا واسعة بدقة "12 ميجابكسل" وكاميرا ultrawide بمجال رؤية 120 درجة بدقة "12 ميجابكسل"، وكاميرا للتكبير بفتحة غالق f/2.4.

وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة "12 ميجابكسل"، ويمكنها تصوير فيديوهات 4K والتصوير البطيء.

ووفرت "أبل" في الهاتف خاصية مقاومة الماء، وحماية أكبر من الكسر.

وأضافة الشركة الوضع الليلي المخصص لتحسين الأداء في الإضاءة المظلمة، ويتم تشغيل الميزة تلقائيًا عندما تقوم بالتصوير في الظلام.

كما عرضت "أبل" ميزة التصوير الفوتوغرافي الجديدة "Deep Fusion"، التي تلتقط تسع صور: أربع صور قصيرة، وأربع صور ثانوية، وعرض واحد طويل. ثم دمج تلك الصور في صورة نهائية واحدة لتفاصيل إضافية وضوضاء أقل.

ووفقًا لأبل لن تكون الميزة الجديدة على الهواتف الجديدة عند الإطلاق، ولكنها ستأتي في تحديث البرنامج مستقبلًا.

ويتوافر الهاتف بالألوان (الأخضر ورمادي الفضاء والفضة والذهب).

وتعتزم الشركة طرح الهاتف في الأسواق في 20 سبتمبر الجاري، ويبلغ سعر "آيفون 11 برو" من 999 دولار.

3- "آيفون 11 برو ماكس"

يأتي بشاشته قياسها "6.5 بوصة"، ويعمل بمعالج "A13 Bionic".

ويمتلك كاميرا خلفية ثلاثية متنوعة العدسات، كاميرا واسعة بدقة "12 ميجابكسل" وكاميرا ultrawide بمجال رؤية 120 درجة بدقة "12 ميجابكسل"، وكاميرا للتكبير بفتحة غالق f/2.4.

وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة "12 ميجابكسل"، ويمكنها تصوير فيديوهات 4K والتصوير البطيء.

ووفرت "أبل" في الهاتف خاصية مقاومة الماء، وحماية أكبر من الكسر.

وأضافة الشركة الوضع الليلي المخصص لتحسين الأداء في الإضاءة المظلمة، ويتم تشغيل الميزة تلقائيًا عندما تقوم بالتصوير في الظلام.

كما عرضت "أبل" ميزة التصوير الفوتوغرافي الجديدة "Deep Fusion"، التي تلتقط تسع صور: أربع صور قصيرة، وأربع صور ثانوية، وعرض واحد طويل. ثم دمج تلك الصور في صورة نهائية واحدة لتفاصيل إضافية وضوضاء أقل.

ووفقًا لأبل لن تكون الميزة الجديدة على الهواتف الجديدة عند الإطلاق، ولكنها ستأتي في تحديث البرنامج مستقبلًا.

ويتوافر الهاتف بالألوان (الأخضر ورمادي الفضاء والفضة والذهب).

وتعتزم الشركة طرح الهاتف في الأسواق في 20 سبتمبر الجاري، ويبلغ سعر "آيفون 11 برو ماكس" 1099 دولارًا.

4- جهاز آيباد جديد بقياس "10.2 بوصة"

يعمل الجهاز الجديد بنظام التشغيل "iPad OS"، ويدعم كامل خصائص تعدد المهام، ويعمل بمعالج "A10 Fusion chip"، وهو أسرع مرتين من الحواسب الشخصية المتوفرة اليوم.

وقالت أبل: "لأول مرة.. أن جسم الآيباد الجديد مصنوع من الألومنيوم المعاد تصنيعه بنسبة 100%".

ويتضمن الآيباد الجديد "قلم أبل"، كما يمكنك وصل لوحة مفاتيح خارجية عن طريق منفذ ذكي خاص لكتابة أكثر راحة.

كما يدعم توصيل الذواكر الفلاشية، ولم تحدد "أبل" نوع المنفذ "USB-C" ام "Lightning".

ويمتلك الآيباد الجديد كاميرا قياسها "8 ميجابكسل"، مع دعم تقنية الجيل الرابع. مع قوة بطارية تدوم 10 ساعات عمل.

وأتاحت "أبل" خدمة الطلب المسبق بدءًا من اليوم، ويبلغ سعر الجهاز الجديد للجمهور 329 دولار، وللطلاب بسعر 299 دولار.

5- "Watch Series 5"

تأتي "Apple Watch Series 5" بميزة جديدة، إذ تتيح خيارًا دائمًا للعرض حتى تتمكن من رؤية الوقت دون الحاجة إلى تحريك معصمك، وهو الأمر الذي طلبه المستخدمون منذ ظهور ساعة "Apple Watch" لأول مرة في عام 2015.

ساعة Series 5 تمتلك بطارية تدوم لوقت أكبر يصل لـ 18 ساعة، حتى مع الشاشة الجديدة التي تعمل دائمًا، وذلك بفضل شاشة السليكون الجديدة منخفضة درجة الحرارة وبرنامج تشغيل عرض منخفض الطاقة.

وتكون الشاشة في وضع الإضاءة المنخفضة حتى تقوم بتحريك معصمك، وتتحول إلى السطوع الكامل عند تحريك معصمك.

وتتوفر الساعة الجديدة بألمنيوم معاد تدويره أو من التيتانيوم، وأيضًا خيارات الفولاذ المقاوم للصدأ والسيراميك من الطرازات السابقة، إذ قالت "أبل": "إن هذا هو أكبر عدد من التشطيبات التي تمت على الإطلاق للساعة".

وأضافت أبل بوصلة مدمجة تتيح التعرف على الاتجاهات بشكل أسهل، ولا ننسى خاصية دعم Always on Display ومعدل تحديث الشاشة البالغ 60Hz، ومكالمات طوارئ للدول الدولية.

كما تتوفر الساعة بطرازين مختلفين، ويبدأ سعر نسخة "GPS" من 399 دولارًا، أما نسخة الاتصال الخلوي "LTE" فيبلغ سعرها 499 دولارًا.

وأتاحت "أبل" خدمة الطلب المسبق بدءًا من اليوم، على أن تطرح في المتاجر من يوم 20 سبتمبر الجاري.

6- نظام "iOS 13"

تطلق أبل نظام "آي أو إس 13" في 19 سبتمبر الجاري، بدءًا من "آيفون 6 إس" والإصدارات الأحدث، على أن يكون نظام "iOS 13.1" متاحًا في 30 من نفس الشهر.

ويدعم النظام الجديد خاصية الوضع الداكن، ويضم تحديث جديد لتطبيق "أبل مابس"، إذ يتم تجديد واجهة الخرائط بالكامل مع مزيد من البيانات ومجموعة من الرموز للمواقع المفضلة للأشخاص ، مثل المنزل أو العمل.

كما يقدم أيضًا تقديرات للنقل العام في الوقت الفعلي ووضع "Google Street View-esque"، وقد لا يساعد ذلك الشركة على تجاوز هيمنة "جوجل مابس"، ولكن مستخدمو تطبيق "خرائط أبل" سيلاحظون التحسينات.

ومن بين الميزات الجديدة تطبيق "Find My" الجديد، والذي يجمع بين "Find My iPhone" و"Find My Friends". كما يتضمن لوحة مفاتيح تمرير لكتابة أسرع، كما يمكن لتطبيق "Health" الآن متابعة ميزات مختلفة بالمزامنة مع "ساعة أبل".

ومن المحتمل أن يشتمل تحديث "iOS 13.1" على تحديثات، بما في ذلك إمكانية تشغيل "سيري" لقراءة الرسائل الواردة بصوت عالٍ، ومشاركة الصوت بين مجموعتين من "AirPods".

وسيدعم نظام أبل الجديد "iOS 13" كلا من الأجهزة الآتية: ("آيفون 11" -"آيفون 11 برو" -"آيفون 11 برو ماكس" - "آيفون إكس إس" - "آيفون إكس إس ماكس" - "آيفون إكس آر" - "آيفون إكس" - "آيفون 8" - "آيفون 8 بلس" - "آيفون 7" - "آيفون 7 بلس" - "آيفون 6 إس" - "آيفون 6 إس بلس" - "آيفون إس إي" - "آيبود تاتش الجيل السابع".

7- "Apple TV Plus"

تطلق أبل خدمة "Apple TV Plus" في الأول من شهر نوفمبر المقبل، في أكثر من 100 بلد ومنطقة، مقابل 4.99 دولار شهريًا.

ويتم إطلاق "Apple TV Plus" مع تسع نسخ أصلية، بما في ذلك سلسلة الخيال العلمي السينمائية التي قام بها جايسون موموا See و The Morning Show بقيادة جنيفر أنيستون.، وتحصل على اشتراك عام كامل إذا اشتريت "آيفون" أو "آيباد" أو "أبل تي في" جديدًا.

ومن جهة المشاركة العائلية، يستطيع ما يصل إلى ستة أفراد من العائلة نفسها مشاركة اشتراك واحد في خدمة "Apple TV Plus".

وتتصدر الأعمال الأصلية الآتية على "Apple TV Plus" في إموعد إطلاقها يوم 1 نوفمبر:

- The Morning Show

عبارة عن سلسلة حول سياسات برنامج تلفزيوني صباحي تقوم فيه ريس ويذرسبون وجنيفر آنيستون، ويشاركهما ستيف كاريل، يستكشف عالم أخبار الصباح والذات والطموح ومساوئ السعي وراء القوة مع الناس الذين يساعدون أمريكا على الاستيقاظ في الصباح.

- See

هي قصة عن مجموعة من البشر يحاولون البقاء على قيد الحياة في عالم فقد فيه البشر البصر، تجري أحداثها في المستقبل بعد مرور 600 سنة بعد أن تسبب فيروس في فناء البشرية وفقدان من تبقى منهم لحاسة البصر، بطولة جيسون موموا وألفري وودارد.

- Dickinson

ديكينسون هي قصة تدور حول مرحلة الانتقال إلى سن النضج في قالب من الكوميديا السوداء عن الشاعرة إميلي ديكنسون ، التي لعبت دورها هيلي شتاينفيلد.

- For All Mankind

هي سلسلة جديدة من المنتج التنفيذي رونالد مور، وتتخيل حقيقة بديلة حيث لم ينته سباق الفضاء العالمي.

Helpsters

هي سلسلة جديدة من المبدعين في "Sesame Street"، بطولة كودي وفريق من الوحوش النابضة بالحياة الذين يحبون المساعدة في حل المشكلات.

- Snoopy in Space

سلسلة جديدة من Peanuts Worldwide و DHX Media، تتبع "سنوبي" بينما يتابع أحلامه في أن يصبح رائد فضاء.

- Ghostwriter

هو إعادة ابتكار للمسلسل الأصلي، ويجد أربعة أطفال كفريق واحد لتحرير شخصيات خيالية من كتبهم.

أخيرًا ، وبالتأكيد ليس آخرًا ، ستنضم "Oprah" إلى "Apple TV Plus" بسلسلة تضم مؤلفين مقنعين في محادثة لأن [Oprah] تبني مجتمعًا عالميًا وناديًا ومشاريع أخرى للتواصل مع أشخاص من جميع أنحاء العالم، ومشاركة طرق ذات معنى خلق تغيير إيجابي، وفقا لشركة أبل.

وسيتم عرض معظم المسلسلات بثلاث حلقات ، مع عرض حلقة جديدة كل أسبوع. مع ذلك ، ستكون المواسم الكاملة لبعض المسلسلات متوفرة في وقت واحد.

وأعلنت الشركة أيضًا أنه سيتم الإعلان عن سلسلة جديدة كل شهر ، لكن من غير الواضح متى سيتم إسقاطها. بعض من السلسلة التالية تشمل Servant و Truth Be Told و Little America.

كما سيتم إصدار فيلمين طويلين هما "هلا" و"ذا بانكر" في الأشهر المقبلة.

ووفقًا لبلومبرج، قامت "أبل" بزيادة ميزانية المحتوى الخاصة بها من حوالي مليار دولار إلى أكثر من 6 مليارات دولار.

8- خدمة بث الألعاب "Apple Arcade"

أضافت الشركة تبويب خاص لخدمة "Apple Arcade" في متجر التطبيقات، مع عرض ألعاب جديدة شهرياً، عن طريق المقترحات أو من اختيار "أبل" نفسها مع تقديم فيديوهات توضيحية.

وعرضت الشركة طريقة لعب "Shinseki Into The Depths" و"Frogger" على "آيباد"، مع إمكانية التحكم باللمس، وتمتلك "Apple Arcade" عند إطلاقها 100 لعبة.

يذكر أن "Apple Arcade" متاحة في 150 بلد حول العالم، بدءًا من 19 سبتمبر الجاري، ويبلغ رسوم الاشتراك فيها 4.99 دولار شهرياً، وتمنح "أبل" مستخدميها أول شهر تجريبي مجاني.

ويأتي إطلاق "Apple Arcade" في وقت تتزايد فيه شعبية خدمات الاشتراك في ألعاب الفيديو، إذ حققت "مايكروسوفت" بعض النجاح في وقت مبكر من خلال لعبة "Xbox Game Pass"، وتستكشف "جوجل" شكلاً من أشكال الاشتراك في "Stadia".