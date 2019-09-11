مقاتلات الاحتلال تقصف مواقع عسكرية لحماس

شنت مقاتلات الجيش الإسرائيلي غارات جوية على عدة مواقع عسكرية في قطاع غزة.
وبحسب "سكاي نيوز" عربية فقد طالت الغارات الإسرائيلية مواقع في بيت لاهياشمالي قطاع غزة وفي دير البلح وسط القطاع، وأرضاً زراعية في خان يونس جنوبي القطاع.
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