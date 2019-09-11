ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أشرف على اختبار راجمة صواريخ عملاقة متعددة الفوهات. وذكر مسؤولون كوريون جنوبيون أن كوريا الشمالية أطلقت مجموعة جديدة من الصواريخ القصيرة المدى، وذلك بعد ساعات فقط من إبداء بيونج يانج استعدادها لاستئناف المحادثات المتعثرة بشأن نزع أسلحتها النووية مع الولايات المتحدة. فقط من إبداء بيونج يانج استعدادها لاستئناف المحادثات المتعثرة بشأن نزع أسلحتها النووية مع الولايات المتحدة. ونقلت يونهاب عن رئاسة أركان الجيش الكوري الجنوبي إنّ المقذوفين أطلقا من محافظة بيونجان الجنوبية في وسط كوريا الشمالية نحو البحر الواقع باتجاه الشرق. محافظة بيونجان الجنوبية في وسط كوريا الشمالية نحو البحر الواقع باتجاه الشرق. وغالباً ما يستخدم الجيش الكوري الجنوبي مصطلح "مقذوف" في الحديث عن صواريخ كوريا الشمالية القصيرة الأمد. وأتت هذه التجربة الصاروخية الجديدة بعيد إبداء بيونغيانغ رغبتها باستئناف المفاوضات الأميركية-الكورية الشمالية في نهاية الشهر الجاري، في عرض استقبله الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالترحاب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيونج يانج تختبر راجمة صواريخ عملاقة متعددة الفوهات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.