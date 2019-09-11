مكة محمد صلاح تغزو مواقع التواصل وتتلقى عروضا لرعاية موهبتها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خطفت مكة نجلة محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد مقطع فيديو نشره لها والدها عبر حساباته الرسمية وتظهر خلاله أثناء عزفها للموسيقى.

وتجاوز عدد مشاهدي الفيديو عبر موقع "تويتر" 2 مليون مشاهد خلال أقل من 24 ساعة كما حظي بنحو 1.5 مليون إعجاب و18 ألف تعليق عبر حسابات اللاعب,

وظهرت مكة، ابنه صلاح في الفيديو وهي تغني باللغة الإنجليزية بالتزامن مع العزف على مجسم مصغر لآلة البيانو.





الفيديو تفاعل معه أيضا العديد من الشخصيات العربية الشهيرة وعلى رأسهم تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية الذي رحب بانضمام مكة إلى موسم الرياض الترفيهي.

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ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ وعد الشاعر المصري الشهير أمير طعيمة برعاية مكة واكتشاف موهبتها الفنية في غضون سنوات.

وتصدر هشتاق محمد صلاح قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر في الساعات الأخيرة، إذ عبر المتابعون في تغريداتهم عن إعجابهم بالمقطع، ووجهوا أمنياتهم الطيبة لابنة النجم الشهير.

ويحرص صلاح على اصطحاب نجلته إلى جواره في المباريات من وقت لآخر، كما أنها كانت حاضرة في أغلب التكريمات والجوائز التي حصل عليها اللاعب.

ويستعد صلاح حاليا لاستئناف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريقه ليفربول، قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد المقرر لها يوم 14 سبتمبر/أيلول الجاري.