القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - السلطات المصرية تضبط خلية إخوانية لتهريب الإرهابيين إلى تركيا بقيادة عضو جماعة الإخوان الهارب في تركيا ياسر الزناتي. الداخلية المصرية تنشر اعترافات الإخواني، حسام عبدالرازق المدبولي وعلاقته بالخلية السرية المتورطة والذي أكد تواصله مع الإرهابي الهارب في تركيا ياسر الزناتي لتهريب الإرهابيين إلى دول أوروبية. وأضاف المدبولي أنهم يعملون بالهجرة غير الشرعية وتهريب العملة والمستندات الخاصة بالجماعة الإرهابية وأن عملية تهريب الإرهابيين تتم بطرق غير شرعية إلى تركيا.

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