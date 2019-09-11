كوريا الشمالية تختبر راجمة صواريخ عملاقة متعددة الفوهات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أشرف على اختبار راجمة صواريخ عملاقة متعددة الفوهات، الثلاثاء.

وذكر مسؤولون كوريون جنوبيون أن كوريا الشمالية أطلقت مجموعة جديدة من الصواريخ القصيرة المدى، الثلاثاء، وذلك بعد ساعات فقط من إبداء بيونج يانج استعدادها لاستئناف المحادثات المتعثرة بشأن نزع أسلحتها النووية مع الولايات المتحدة.

وأجرت كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية حوارا تاريخيا غير مسبوق بعد قمة أولى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في سنغافورة في يونيو/حزيران 2018.

وانهارت قمة ثانية في هانوي في فبراير/شباط دون التوصل لاتفاق، ثم التقى الزعيمان مجددا في يونيو/حزيران في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، حيث اتفقا على استئناف الحوار، لكنّ هذه المباحثات لم تبدأ بعد.

