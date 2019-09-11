اخبار العالم

طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على عدة مناطق بقطاع غزة

0 نشر
اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

Advertisements

Advertisements

طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على عدة مناطقبقطاع غزة

الأربعاء 11 سبتمبر 2019

d460bf0ea5.jpg
طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على عدة مناطق بقطاع غزة

كتب

الخليج 365

شنت طائرات حربية إسرائيلية سلسلة غارات استهدفت مواقع للمقاومة الفلسطينية في أنحاء متفرقة بقطاع غزة.

 

وكان من بين المواقع المستهدفة موقع التل التابع لكتائب عزالدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة. 

 

كما استهدف الطيران الإسرائيلي موقعاً عسكرياً وسط قطاع غزة.

Advertisements

 

وذكر الجيش الإسرائيلي أن القصف على غزة جاء ردا على إطلاق صواريخ من غزة صوب مستوطنات محيطة بقطاع غزة.

 

وأجلى الأمن الإسرائيلي، الثلاثاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من مؤتمر انتخابي في مدينة أسدود، بعد دوي صافرات الإنذار.

 

وقال الإعلام الإسرائيلي إنه على ما يبدو فإن الفصائل الفلسطينية علمت أن نتنياهو في أسدود فأطلقت قذائف صاروخية على المدينة.

Advertisements

Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على عدة مناطق بقطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا