طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على عدة مناطق بقطاع غزة

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طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على عدة مناطقبقطاع غزة

الأربعاء 11 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

شنت طائرات حربية إسرائيلية سلسلة غارات استهدفت مواقع للمقاومة الفلسطينية في أنحاء متفرقة بقطاع غزة.



وكان من بين المواقع المستهدفة موقع التل التابع لكتائب عزالدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

كما استهدف الطيران الإسرائيلي موقعاً عسكرياً وسط قطاع غزة.

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وذكر الجيش الإسرائيلي أن القصف على غزة جاء ردا على إطلاق صواريخ من غزة صوب مستوطنات محيطة بقطاع غزة.

وأجلى الأمن الإسرائيلي، الثلاثاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من مؤتمر انتخابي في مدينة أسدود، بعد دوي صافرات الإنذار.

وقال الإعلام الإسرائيلي إنه على ما يبدو فإن الفصائل الفلسطينية علمت أن نتنياهو في أسدود فأطلقت قذائف صاروخية على المدينة.