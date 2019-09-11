شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي يطيح بمستشار الأمن القومي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس (الثلاثاء)، مستشاره للأمن القومي جون بولتون. وكتب ترمب في تغريدة على تويتر: «أخبرت بولتون أن خدماته لم تعد مطلوبة في البيت الأبيض،.. اختلفت بشدة مع العديد من اقتراحاته، كما فعل آخرون في الإدارة». وأضاف: «سأقوم بتعيين مستشار جديد للأمن القومي الأسبوع القادم». لكن بولتون قال في تغريدة على تويتر أيضاً إنه عرض «الاستقالة الليلة الماضية وقال الرئيس ترمب (دعونا نتحدث عنها غداً)». وأعلن البيت الأبيض أن تشارلي كابيرمن، الذي كان يشغل منصب نائب المستشار السابق لشؤون الأمن القومي جون بولتون، سيصبح القائم بأعمال مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي حتى الإعلان عن اسم المستشار الجديد.

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس (الثلاثاء)، مستشاره للأمن القومي جون بولتون. وكتب ترمب في تغريدة على تويتر: «أخبرت بولتون أن خدماته لم تعد مطلوبة في البيت الأبيض،.. اختلفت بشدة مع العديد من اقتراحاته، كما فعل آخرون في الإدارة». وأضاف: «سأقوم بتعيين مستشار جديد للأمن القومي الأسبوع القادم». لكن بولتون قال في تغريدة على تويتر أيضاً إنه عرض «الاستقالة الليلة الماضية وقال الرئيس ترمب (دعونا نتحدث عنها غداً)». وأعلن البيت الأبيض أن تشارلي كابيرمن، الذي كان يشغل منصب نائب المستشار السابق لشؤون الأمن القومي جون بولتون، سيصبح القائم بأعمال مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي حتى الإعلان عن اسم المستشار الجديد.

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