شكرا لقرائتكم خبر عن إفتاء مصر: اعتراف حفيد البنا يفضح زيف «الإخوان» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة) أكدت دار الإفتاء المصرية أن اعترافات حفيد مؤسس تنظيم الإخوان طارق رمضان بممارسة الزنا مع سيدتين من السيدات الأربع اللواتي اتهمنه بـ«الاغتصاب» تفضح زيف شعارات الجماعة الإرهابية. أكدت دار الإفتاء المصرية أن اعترافات حفيد مؤسس تنظيم الإخوان طارق رمضان بممارسة الزنا مع سيدتين من السيدات الأربع اللواتي اتهمنه بـ«الاغتصاب» تفضح زيف شعارات الجماعة الإرهابية. وقالت في بيان لها أمس (الثلاثاء) إن الاعتراف غير الكامل وإقراره بوجود «علاقات حميمية بالتراضي التام» مع السيدتين المدعيتين عليه، واعترافه بأنه كذب «لحماية نفسه وأسرته»، بمثابة تعرية جديدة لأفراد وقيادات تنظيم الإخوان الذي أساء أشد الإساءة للإسلام وللجاليات المسلمة في الغرب، وعاث فسادا في مجتمعات الشرق. واعتبرت أن الحياة المزدوجة والمضطربة التي لا تتماشى مع معايير الأخلاق الإسلامية التي يدعيها رمضان وأعضاء الإخوان أصبحت لا تنطلي على أحد بعد انكشاف حقيقة التنظيم. وكان طارق رمضان، حفيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان، قد اعترف بإقامة علاقة حميمة مع مشتكيتين اتهمتاه بالاغتصاب. وأقر خلال مقابلة تلفزيونية على قناة «بي اف ام تي في» الفرنسية بإقامة علاقات حميمية «لكن بالتراضي مع المدعيتين الرئيسيتين ضده، وهما هند عياري، وكريستيل». كما اعترف بالكذب أمام قضاة التحقيق «لحماية نفسه وأسرته».



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إفتاء مصر: اعتراف حفيد البنا يفضح زيف «الإخوان» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.