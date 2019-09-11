أبو الغيط: ما يحدث اليوم خطة لتصفية القضية الفلسطينية

الموجز

قال أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، إن اليمن عمق استراتيجي للوطن العربى وهناك انقسامات جديدة تهدد وحدة التراب اليمني الذي يسعى الجميع لصيانته، مطالبًا إيران برفع يدها عن اليمن، محملا الحوثيين مسئولية تدهور الوضع الإنساني في البلاد.

وأضاف أن الجامعة تتمسك بخيار السلام في اليمن وتدعم الشرعية الدستورية للحكومة برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي، لافتًا إلى أن السنوات الثلاث الماضية كانت زمنا ضائعا بالنسبة للقضية الفلسطينية فبدلا من الانخراط في عملية سلمية جادة وفق

وأشار إلى أن هناك بعض الأطراف تصر على معالجة القضية الفلسطينية على تقويض أطرافها الرئيسية، حيث مرَّ عامين على اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل بالرغم من أن كل الدول تؤكد أن القدس الشرقية هى أرض محتلة.