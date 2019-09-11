غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - (د ب أ):
شنت طائرات حربية إسرئيلية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء سلسلة غارات على عدة أهداف في قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات ، حسبما أفادت وكالة صفا الفلسطينية المستقلة للأنباء.
وذكرت الوكالة أن الطائرات الإسرائيلية شنت 4 غارات على "موقع للمقاومة الفلسطينية ومنزل مهجور جنوب منطقة الحكر" في مدينة دير البلح وسط القطاع.
وأضافت أن طائرات حربية ومسيرة إسرائيلية أغارت بـ4 صواريخ على موقع لـ"المقاومة" شرق بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.
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