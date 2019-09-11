بيرني ساندرز: إعلان نتنياهو بشأن أراضي الضفة ينتهك القانون الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
قال السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء إن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن ضم أراض من الضفة الغربية "ينتهك القانون الدولي".
وأضاف ساندرز، الذي يسعى للترشح لرئاسة الولايات المتحدة في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "مقترح نتنياهو بشأن ضم أراض محتلة ينتهك القانون الدولي ويجعل حل الدولتين مستحيلا".
وتابع: "كل من يدعمون (عملية) السلام الإسرائيلية الفلسطينية يتعين عليهم رفض ذلك".
وأعلن نتنياهو في وقت سابق أمس أنه في حال فوزه في الانتخابات المقررة في 17 سبتمبر الجاري، سيفرض "السيادة الإسرائيلية" على منطقة غور الأردن (وادي الأردن) وشمال البحر الميت.
وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي بثته وسائل إعلام إسرائيلية، إنه "يجب علينا أن نصل إلى حدود ثابتة لدولة إسرائيل لضمان عدم تحول الضفة الغربية إلى منطقة مثل قطاع غزة".
وأكّد نتنياهو أن هذه الخطوة ستُتخذ "مباشرة بعد الانتخابات".
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