كل ما تريد معرفته عن حساب المواطن بالسعودية

بدأت حسابات مستفيدي حساب المواطن في المملكة العربية السعودية، استقبال الدفعة الجديدة من الدعم مع الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء.

وحساب المواطن هو برنامج حكومي سعودي يعمل علي تخفيف الأعباء على المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة، وأصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برنامج حساب المواطن من أجل تعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، وكذلك لضمان حياة أفضل لمواطنيها، ولتخفيف الأعباء عنهم.

ويقوم البرنامج في كل مرحلة بإرسال مراسلات للمواطنين المقدمين لكى يستطيع التيقن من صحة حساباتهم المصرفية وربطها مع الطلبات الصادرة لهم بهدف حصولهم على المساعدة ، كما أطلق البرنامج في مارس 2019، تطبيقًا للهواتف والأجهزة الذكية ليسهل اطلاع المواطنين على كافة بياناتهم وتعديلها ومشاهدة تفاصيل الطلب والتحقق من الأهلية أو

الإعتراض، وعرض تفاصيل الدفعات المالية.

وبحسب النظام المتبع، يتم صرف الدعم في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ويتم تقديم الموعد يومًا واحدًا، أو تأخيره يومًا واحدًا إذا ما تصادف مع إجازة رسمية.

واليوم كشف حساب المواطن إلى أنه تم إيداع 2.6 مليار ريال لـ 12.5 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر سبتمبر، وبلغ متوسط مقدار الدعم للأسر المستحقة بـ 1049 ريال سعودي متوسط لشهر سبتمبر 2019.

سبب إنشائه

تم إنشاء برنامج حساب المواطن لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، والتي قد تتسبب بعبء إضافي على بعض فئات المجتمع.

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يعمل البرنامج على إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة

لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد، ويضمن توجيه الدعم بشكل فعال للفئات المستحقة المختلفة، حيث سيتم توفير الدعم بشكل نقدي يحول مباشرة للمستفيدين المستحقين.

دعم موجه: كفاءة أعلى

فتحرص المملكة على توفير كافة الخدمات والاحتياجات اللازمة بتكلفة ملائمة لجميع المواطنين، إلا أن آلية الدعم السابقة لمنتجات الطاقة والمياه شملت جميع المستهلكين، مع تفاوت استهلاكهم.

عبر حساب المواطن، يهدف البرنامج إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي من خلال إعادة توجيه الدعم ليركز في دعمه على الفئات الأكثر استحقاقًا، وذلك لتقليل الهدر ورفع كفاءة الاستهلاك.

استهلاك رشيد: موارد مستدامة

ساهم الدعم بشكله السابق في تشجيع الاستهلاك المفرط في منتجات الطاقة والمياه بشكل يؤدي إلى هدر هذه الموارد. لذلك تم إقرار برنامج حساب المواطن كأحد دعائم التحول الاقتصادي عبر إعادة توجيه المنافع الحكومية، لتلبية احتياجات المواطنين منها بأسلوب يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية في الاستفادة منها، و يضمن الاستخدام الأمثل للمقدرات الوطنية واستدامتها لأجيالنا المتعاقبة دون التأثير على حاجة المستفيدين، حيث تمثل الحوالات النقدية المباشرة طريقة فعالة ومعتمدة عالمياً لتشجيع الموازنة والادخار.