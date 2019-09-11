الاتحاد الأوروبي يوافق على قائمة المفوضين الجدد

أعلنت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي أمس موافقتها على قائمة المفوضين التي طرحتها رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة أورزولا فون دير لاين، فيما ينتظر أن تعلن في وقت لاحق الأسماء التي شملتها القائمة.

يشار إلى أن القرار النهائي بالموافقة على القائمة يعود إلى البرلمان الأوروبي الذي يتعين أن يصوت عليها كاملة، ويمكن للنواب رفض مرشحين بصورة منفردة.