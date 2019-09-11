إنقاذ 34 مهاجرا في البحر المتوسط

«أوشن فايكينج» نقلت إلى متنها 34 مهاجرا تقطعت بهم السبل وسط موجة من الطقس السيئ على متن قارب شراعي في البحر المتوسط. وذكرت «إس أو إس ميديتراني» أن المهاجرين تم إنقاذهم «بعدما أصبح الوضع على قاربهم خارجا عن السيطرة»، موضحة أن من بين الذين تم إنقاذهم سيدة حامل وطفل يبلغ من العمر عاما واحدا. ويعني هذا أن السفينة «أوشن فايكينج» تحمل على متنها حاليا أكثر من 80 مهاجرا، بعدما كانت قامت الأحد بإنقاذ 50 مهاجرا، بينهم 12 قاصر وسيدة حبلى، في عرض البحر.
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