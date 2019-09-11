ولي العهد يلتقي الصباح وولد الشيخ ووفدا من قيادات مسيحية

التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، أمس، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، واطمأن منه على صحة أمير الكويت. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. والتقى ولي العهد، وزير الشؤون الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ، الذي نقل له تحيات وتقدير الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس موريتانيا، فيما حمله ولي العهد تحياته وتقديره للرئيس الغزواني. واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تنميتها، وعددا من المستجدات الإقليمية. كما التقى ولي العهد كذلك رئيس وفد القيادات المسيحية الإنجيلية جويل روزنبرج، حيث أكدا على أهمية الجهود المشتركة لتعزيز التعايش والتسامح ومكافحة التطرف والإرهاب.



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