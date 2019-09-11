ولي العهد يلتقي الصباح وولد الشيخ ووفدا من قيادات مسيحية

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
والتقى ولي العهد، وزير الشؤون الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ، الذي نقل له تحيات وتقدير الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس موريتانيا، فيما حمله ولي العهد تحياته وتقديره للرئيس الغزواني.
واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تنميتها، وعددا من المستجدات الإقليمية.
كما التقى ولي العهد كذلك رئيس وفد القيادات المسيحية الإنجيلية جويل روزنبرج، حيث أكدا على أهمية الجهود المشتركة لتعزيز التعايش والتسامح ومكافحة التطرف والإرهاب.
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