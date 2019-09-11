إجراءات جديدة لمواجهة الاحتجاجات في هونج كونج

أعلنت شرطة هونج كونج أمس عن إجراءات جديدة لمواجهة الاحتجاجات في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي. وقالت الشرطة إن رجالها سيحملون هراوات خارج أوقات العمل الرسمية، كما سيتم تدشين خط ساخن على تطبيق «واتساب» للدردشة من أجل السماح للسكان بالإبلاغ عن الحوادث العنيفة غير الطارئة. وقال مسؤول الشرطة، جون تسي، في مؤتمر صحفي إنه سيتم تسليح رجال الشرطة خارج الخدمة بهراوات من أجل الاستجابة السريعة في حال حدوث أعمال عنيفة في المدينة التي تشهد للأسبوع الـ14 مظاهرات مناهضة للحكومة.



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