وزراء الخارجية العرب يرفضون التدخلات الإيرانية

عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، أمس اجتماع الدورة العادية، برئاسة وزير خارجية العراق محمد الحكيم، لبحث عدد من الملفات الهامة المدرجة على جدول الأعمال. وبحث الاجتماع تطورات الأوضاع السياسية فى اليمن وسورية، والقضية الفلسطينية، وليبيا، والاحتلال الإسرائيلى لهضبة الجولان، والصراع العربي الإسرائيلي، والتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية، والتضامن مع لبنان، واحتلال إيران لجزر الإمارات الثلاث، وانتهاك تركيا للسيادة العراقية.

إدانة تجاوزات الجزيرة

وقال مصدر دبلوماسي في تصريحات صحفية، إن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، قرر في اجتماعه التحضيري، الأحد الماضي، رفع مشروع القرار البحريني الذي أعدته الخارجية البحرينية، لإدانة التجاوزات والانتهاكات التي تمارسها قناة الجزيرة القطرية في حق الدول العربية بشكل عام ودول مجلس التعاون بشكل خاص إلى الاجتماع.

ويعقد على هامش الاجتماع الوزاري اجتماعات تتعلق بلجنة متابعة تنفيذ التزامات وقرارات القمة على المستوى الوزاري بمشاركة السودان والصومال والعراق والأمين العام للجامعة، كما سيعقد اجتماع آخر للجنة الوزارية العربية الرباعية لمتابعة تطورات الأزمة مع إيران برئاسة الإمارات وعضوية مصر والبحرين والسعودية وأبو الغيط.

معوقات تواجه الأونروا

وكان مفوض عام الأونروا بيير كرينبول، التقى أبو الغيط في وقت لاحق أمس، وسيقدم إحاطة لمجلس الجامعة حول المعوقات التي تواجه الأونروا والتي تقدم خدمات لـ5.5 ملايين لاجئ فلسطينى والجهود المبذولة لدعم موازنتها لكي تستمر في تقديم أنشطتها ومواجهة حملات التشكيك بهدف تصفية قضية اللاجئين.

التضامن مع لبنان

وناقش المندوبون موضوعات أخرى منها التضامن مع الجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع في سورية، وتطورات الأوضاع في ليبيا، وتطورات الأوضاع في اليمن، واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي.

موقف عربي موحد

وبحث المجلس اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان، ودعم جمهورية الصومال الفيدرالية، ودعم جمهورية القمر المتحدة، والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي الإريتري.

التدخلات الإيرانية

كما ناقش الاجتماع أيضا التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربى والسلام الدولي وإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

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بنود جدول الأعمال

وتضمن جدول أعمال الدورة الجديدة لوزراء الخارجية العرب ثمانية بنود رئيسية يأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي، ويشتمل هذا البند على متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة فضلا عن متابعة تطورات «الاستيطان، الجدار، الانتفاضة، الأسرى اللاجئين والأونروا، التنمية) ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، وتقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة الدورة 102، وموضوع آخر حول الأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة، والجولان العربي.

جدول أعمال الدورة الجديدة

- القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي

- متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية

- تفعيل مبادرة السلام العربية

- التطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة

- متابعة تطورات «الاستيطان، والجدار ، والانتفاضة»

- الأسرى اللاجئين والأونروا، والتنمية

- الأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه