أميركا تفرض عقوبات جديدة على حماس وداعش والقاعدة والحرس الثوري الإيراني

أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على مجموعات منها حركة حماس والحرس الثوري الإيراني وتنظيم داعش الإرهابي، وذلك عشية الذكرى الثامنة عشرة لهجمات الحادي عشر من سبتمبر.

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، أن العقوبات تستهدف 15 قياديا وفردا وكيانا تابعين لجماعات منها حماس وتنظيما القاعدة وداعش الإرهابيين والحرس الثوري الإيراني.

وجرى تطبيق العقوبات باستخدام أدوات جديدة واردة في أمر تنفيذي أقر الرئيس دونالد ترامب تحديثا له في الآونة الأخيرة.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين "منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر المروعة، أعادت الحكومة الأميركية تركيز جهودها المتعلقة بمكافحة الإرهاب على التكيف الدائم مع ما يطرأ من تهديدات".

وأضاف "يعزز أمر الرئيس ترامب التنفيذي المحدّث لمكافحة الإرهاب من السلطات التي نستخدمها لاستهداف الموارد المالية للجماعات الإرهابية وقادتها بغية ضمان أنها (السلطات) قوية قدر الإمكان".

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ومن بين المستهدفين بالعقوبات زاهر جبارين المقيم في تركيا ويرأس المكتب المالي لحماس ومحمد سعيد أيزدي مسؤول مكتب فلسطين بفيلق القدس الإيراني في لبنان.

وذكر بيان وزارة الخزانة أن العقوبات تستهدف أيضا عضوا في تنظيم القاعدة يقيم في البرازيل ورجلا من المالديف مسؤولا عن تجنيد مقاتلين لصالح فرع تنظيم داعش الناشط في أفغانستان وأحد نشطاء جماعة تابعة لداعش في الفلبين.

واستهدفت العقوبات كذلك عددا من مكاتب الصرافة وشركة مجوهرات في جنوب تركيا.

وتعني العقوبات حظر التصرف في أي ممتلكات للأشخاص أو الكيانات المذكورة ومنع أي مواطن أميركي بصفة عامة من التعامل مع هؤلاء الأشخاص أو تلك الكيانات.