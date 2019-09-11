أنقرة: مقاضاة سياسي ألماني بتهمة «إهانة أردوغان»

برلين (وكالات)

حرك الادعاء العام في تركيا دعوى قضائية ضد سياسي ألماني، بتهمة إهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ويصنف الادعاء العام في أنقرة في صحيفة الدعوى، عدداً من التصريحات التي أدلى بها السياسي المنتمي لحزب الخضر الألماني المعارض، محمد كيليتش، خلال مقابلة مع صحيفة «إيه بي سي جازيتيسي» التركية، في يوليو عام 2017، على أنها مهينة لرئيس الدولة. وقال كيليتش في التصريحات: «بصفتي سياسياً من أصل تركي، فإنني حزين جداً على أن بلدي أصبح في هذا الوضع. أصف الذين جعلوا البلد في هذا الوضع بأنهم خونة الوطن». ومن المقرر بدء أول جلسة استماع في المحاكمة في ديسمبر المقبل.

تجدر الإشارة، إلى أن كيليتش 52 عاماً، يحمل الجنسيتين الألمانية والتركية، وكان عضواً في البرلمان الألماني (بوندستاج)، خلال الفترة من 2009 حتى 2013، وهو يعمل محامياً حالياً في مدينة هايدلبرج الألمانية، ولا يزال نشطاً سياسياً، حيث يشغل حالياً منصب المتحدث باسم مجموعة العمل الإقليمية المعنية بشؤون الهجرة والاندماج في حزب الخضر بولاية بادن-فورتمبرج.