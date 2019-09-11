صحيفة: قرارات أردوغان «ضالة» والسياسات الخارجية «خاسرة»

أبوظبي (الاتحاد)

حذرت صحيفة «أحوال التركية» من أن انتقاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للولايات المتحدة بسبب ما يسمى «بالمنطقة الآمنة» في سوريا، وتهديد الاتحاد الأوروبي «بفتح أبواب اللاجئين»، يعكس يأس أردوغان، المحاصر في الداخل والخارج، المتزايد.

وأشارت الصحيفة إلى تحول سياسة تركيا المفترضة من «صفر مشاكل مع الدول المجاورة» إلى «لا شيء سوى المشاكل مع الجيران» نتيجة القرارات الضالة باستمرار للرئيس أردوغان، مشيرة إلى أن ما تملكه تركيا الآن هو «سياسة خارجية مهدمة وأرض حرام دبلوماسية».

وأضافت، في مقال للصحفي التركي ياوز بيدر، «تهيمن النزاعات والانقسامات وخيبة الأمل على الأجندة التركية، حيث يؤدي إصرار أنقرة على نهج الحد الأقصى إلى رد فعل عنيف، أو إلى طريق مسدود تلو الآخر».

وأشار المقال إلى أن أردوغان حول تركيا خلال السنوات العشر الماضية إلى خاسرة في السياسة الخارجية، الأمر الذي يتطلب حالياً مزيداً من الحيطة والحذر، موضحاً في هذا الإطار إلى إثارة أردوغان قضية التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط والنزاع متعدد الأطراف في بحر إيجة، وهو ما أثار غضب اليونان وقبرص، فضلاً عن الخلاف الجديد بين تركيا ولبنان.

وأضاف «مع ذلك فإن الوضع في سوريا هو الذي يجعل أنقرة أكثر توتراً من أي قضية أخرى. ففي الخامس من سبتمبر، بعث أردوغان، وهو في حالة غضب معتادة، رسائل إلى واشنطن وبروكسل، مفادها «إننا نتخذ خطوات لجعل الأراضي السورية، بين شرق نهر الفرات والحدود العراقية، أكثر أمناً».

وتابع أردوغان قائلاً «نحن عازمون على بدء إنشاء منطقة آمنة في شرق الفرات بحكم الأمر الواقع، حتى الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر. من المثالي أن نفعل ذلك مع أصدقائنا الأميركيين، لكن إذا لم نتوصل إلى أرضية مشتركة، فسنبدأ من تلقاء أنفسنا. يتمثل هدفنا في توطين مليون سوري على الأقل في المنطقة الآمنة على امتداد الخط الحدودي البالغ طوله 450 كيلومترا»، مضيفاً «إما أن يحدث هذا أو وإلا فسيتعين علينا فتح البوابات، إما أن تقدموا لنا الدعم أو تعذرونا، لكننا لن نتحمل هذا العبء وحدنا».

وأشار الكاتب التركي إلى أن أردوغان «زعم» أن تركيا قد تلقت أكثر قليلاً من نصف مبلغ 6.6 مليار دولار الذي تعهد به الاتحاد الأوروبي في اتفاق الهجرة المبرم في عام 2016، وسرعان ما ردت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية ناتاشا بيرتود قائلةً «حتى الآن، خصص الاتحاد الأوروبي 5.6 مليار يورو (6.2 مليار دولار) من أصل 6 مليارات (6.6 مليار دولار) تم الاتفاق عليها، وسيتم تخصيص الرصيد المتبقي قريباً».

وأضاف أنه من الواضح أن أردوغان يشعر بالقلق من بعض الضباط الكبار في الداخل، ولم يكن أمامه أي خيار سوى أن يبعث رسالة إلى قناة المساعدة الوحيدة التي يعرفها في واشنطن والمتمثلة في الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأشار إلى زيادة أردوغان للمخاطر مع الاتحاد الأوروبي على خلفية تدفق اللاجئين عبر بحر إيجة، وتهديده في هذا الشأن قد يتسبب في قلق الجهات الفاعلة الرئيسة في الاتحاد الأوروبي، ويؤدي إلى مزيد من الاسترضاء.