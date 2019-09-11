باباجان: تركيا تحتاج إلى رؤية جديدة للمستقبل

أبوظبي (الاتحاد)

كشف وزير الاقتصاد التركي السابق، علي باباجان، النقاب عن خطته لإطلاق حزب جديد في وقت لاحق من العام الجاري. ونقلت وكالة أنباء بلومبرج، أمس، عن باباجان - الذي شغل من قبل أيضاً منصبي نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية، في الحكومات السابقة لحزب العدالة والتنمية - القول إنه يعمل مع فريق من تركيا في أوقاتها الأكثر نجاحاً، حيث يخطط لتأسيس حزب سياسي جديد.

وكان باباجان، قد قطع علاقاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في يوليو الماضي، من أجل إطلاق حركته الخاصة.

وقال باباجان: إن «تركيا تحتاج إلى رؤية جديدة للمستقبل، وأنه من الصعب للغاية إنشاء رؤية مع حزب سياسي قائم، لذلك يجب علينا فتح صفحة جديدة»، ومن المتوقع أن يعمل حزب باباجان مع العديد من الوزراء السابقين وخبراء الاقتصاد البارزين، وذلك بحسب ما قاله مصدر، طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ «بلومبرج». وفي المراحل الأولى من حكم حزب العدالة والتنمية من عام 2002، شغل باباجان منصب وزير دولة، وكان مسؤولاً عن الاقتصاد. بعد ذلك شغل منصب وزير الخارجية وكبير المفاوضين مع الاتحاد الأوروبي، ثم صار نائباً لرئيس الوزراء.

من جانبها، قالت صحيفة أحوال التركية: إن باباجان اعتاد الخلاف مع رجب طيب أردوغان بشأن عدد من القضايا ذات الصلة بإدارة الاقتصاد، حين كان الأخير رئيساً للوزراء. وكان من بين تلك القضايا خفض أسعار الفائدة، أو حتى النزول بها إلى الصفر. وقد كانت تلك القضية بالتحديد مسألة مبدأ بالنسبة لأردوغان. وأضافت: «لكن باباجان كان يُفضّل إدارة الاقتصاد وفقاً لقواعده العلمية، وليس بناءً على المفاهيم الدينية، نظراً لأنه كان رجلاً صاحب علم وخبرة وأداء طيب في منصبه كوزير ناجح».

ومعروف عن باباجان، أنه كان يدعم الرئيس السابق عبد الله جول دعماً كاملاً. ويبدو أن الأخير غير راغب في الدخول في خلافات بشأن الأمور السياسية اليومية، بعد أن اعتلى القمة في يوم من الأيام. وبحسب يشار ياكش، الكاتب في «أحوال»، فإن باباجان والرئيس السابق عبد الله جول، يريدان أن يحتل الحزب مكاناً في الوسط، وأن يضم رموزاً من أطراف المشهد السياسي في البلاد بين مؤسسي الحزب.